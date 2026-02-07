МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times: Британия перебросила истребители на Кипр из-за Ирана

Шесть F-35B ВВС Великобритании присоединились к истребителям Eurofighter Typhoon, которые также находятся на базе Акротири.
Виктория Бокий 07-02-2026 04:40
© Фото: T. T. Parish, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Великобритания направила дополнительные истребители на авиабазу Акротири на Кипре на фоне напряженности вокруг Ирана. Об этом пишет The Times.

На данный момент на базе Акротири также базируются истребители Eurofighter Typhoon. Как сообщает газета, шесть истребителей F-35B ВВС Британии покинули 6 февраля базу Марэм на востоке Англии и были развернуты на Кипре.

Ранее сообщалось, что Иран поставил на боевое дежурство баллистическую ракету большой дальности «Хоррамшахр-4» в новом подземном ракетном комплексе. К слову, дальность полета этой ракеты достигает 2 000 километров. Она оснащена тяжелой боевой частью весом около 1,5 тонны.

На этой неделе агентство Axios публиковало информацию о том, что переговоры США и Ирана в Омане могут не состояться. Чуть позже эту информацию опроверг МИД Ирана. Накануне Тегеран и Вашингтон сегодня все же сели за стол переговоров. Это был первый официальный контак американцев и иранцев после 12-дневной июньской войны.

#истребители #Великобритания #Авиабаза #Кипр #F-35B #ВВС Великобритании #Акротири
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 