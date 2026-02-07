Times: Британия перебросила истребители на Кипр из-за Ирана

Великобритания направила дополнительные истребители на авиабазу Акротири на Кипре на фоне напряженности вокруг Ирана. Об этом пишет The Times.

На данный момент на базе Акротири также базируются истребители Eurofighter Typhoon. Как сообщает газета, шесть истребителей F-35B ВВС Британии покинули 6 февраля базу Марэм на востоке Англии и были развернуты на Кипре.

Ранее сообщалось, что Иран поставил на боевое дежурство баллистическую ракету большой дальности «Хоррамшахр-4» в новом подземном ракетном комплексе. К слову, дальность полета этой ракеты достигает 2 000 километров. Она оснащена тяжелой боевой частью весом около 1,5 тонны.

На этой неделе агентство Axios публиковало информацию о том, что переговоры США и Ирана в Омане могут не состояться. Чуть позже эту информацию опроверг МИД Ирана. Накануне Тегеран и Вашингтон сегодня все же сели за стол переговоров. Это был первый официальный контак американцев и иранцев после 12-дневной июньской войны.