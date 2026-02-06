Первый контакт после 12-дневной войны: что обсуждали США и Иран в Омане

США спровоцировали массовые протесты в Иране, вмешательство признал глава американского Минфина Скотт Бессент. С его слов, стратегия давления была продумана еще в марте прошлого года.

«Минфин, и то, что мы сделали, - это создали нехватку долларов в стране. В марте, выступая с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, я изложил стратегию. В декабре это привело к быстрой и грандиозной кульминации, когда обанкротился один из крупнейших банков Ирана. Центральному банку пришлось печатать деньги. Иранская валюта начала стремительно падать, инфляция резко возросла, и благодаря этому мы увидели, что иранский народ вышел на улицы», - заявил министр финансов США.

Несмотря на общий накал обстановки, Тегеран и Вашингтон сегодня все же сели за стол переговоров в Омане. Но и там диалог шел в челночном формате. Со стороны США приехали специальный посланник Стивен Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и командующий ВС США на Ближнем Востоке адмирал Брэд Купер.

Это первый официальный контакт американцев и иранцев после 12-дневной июньской войны. Тогда Израиль нанес удар по объектам Ирана, к атаке присоединились и американские самолеты. Во время недавних массовых протестов в Иране взвился новый виток эскалации после заявления США о том, что в случае, если правительство исламской республики будет жестко подавлять митингующих, то Соединенные Штаты нанесут удар.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что в сторону Ближнего Востока движется большая Армада кораблей США. Иранцы на это тоже ответили жестко, пригрозив перекрыть Амурский пролив - это крупная артерия, по которой нефтяные танкеры проводят Черное золото из стран Персидского залива. В случае, если пролив будет заблокирован, есть огромный риск, что мировые цены на жидкое топливо резко поднимутся в цене.

Тем временем Госдеп США этой ночью опубликовал призыв своим гражданам самостоятельно покинуть Иран как можно быстрее. Также они уточнили, что отмена рейсов и сбои в их работе возможны даже без предупреждения.

«После 12-дневной войны возникло недоверие и мы должны его преодолеть. Сегодня по этому поводу состоялись хорошие дискуссии, и мы достигли соглашения об их продолжении. Если эта тенденция и точка зрения другой стороны не поменяется, то мы сможем выработать рамки новых переговоров, однако решение об этом будет приниматься после консультаций в столицах», - заявил по итогам прошедших переговоров министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Сошлись все-таки на прогнозируемом - переговоры продолжить. Тем временем Иран опубликовал кадры размещения ракеты Khorramshahr-4 на недавно открытых подземных ракетных базах Воздушно-космических сил КСИР.

Дальность ее применения составляет около 2.000 км, а скорость она достигает по сообщениям иранской стороны восемь махов, что может создать серьезные проблемы для тех же американских ПВО. А Центральное командование ВС США опубликовало кадры с авианосца USS Abraham Lincoln CVN-72 в Ближневосточном регионе.