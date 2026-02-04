Axios: переговоры США и Ирана в Омане могут не состояться

Переговоры США и Ирана по вопросам ядерной программы могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место и формат проведения встречи. Об этом пишет Axios.

Встреча должна была состояться в предстоящую пятницу, 6 февраля. Во вторник Тегеран предложил перенести переговоры из Стамбула в Оман, чтобы сделать их исключительно двусторонними. Иранская сторона считала, что смена площадки для переговоров сосредоточит дискуссию только на обсуждении вопросов ядерной программы.

«Однако во вторник иранцы заявили, что хотят перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате», — приводит слова источника RT.

Изначально Соединенные Штаты и Иран договорились о многосторонней встрече в Стамбуле. В переговорах должны были участвовать другие ближневосточные государства в роли наблюдателей. По данным портала, для США и ближневосточных стран вызывает интерес не только ядерная программа, но и ракетная.

«Мы сказали им (иранцам. – Прим. ред.), что либо это, либо ничего, а они ответили: “Хорошо, тогда ничего”», — сказал американский чиновник.

Известно, что США все же намерены провести эту встречу на этой или на следующей неделе, но при условии, что Иран согласится вернуться к первоначальному формату переговоров. По словам источников, на кого ссылается портал, 5 февраля в Катар для консультаций по Ирану должны приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее тот же Axios сообщал, что США согласились провести переговоры с иранской стороной в Омане. Стороны обсуждали возможность присоединения к переговорам других стран региона.