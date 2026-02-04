МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Axios: переговоры США и Ирана в Омане могут не состояться

Встреча была запланирована на 6 февраля.
Виктория Бокий 04-02-2026 23:23
© Фото: Christian Ohde, imago stock&people, Globallookpress

Переговоры США и Ирана по вопросам ядерной программы могут не состояться, так как Вашингтон отказался менять место и формат проведения встречи. Об этом пишет Axios.

Встреча должна была состояться в предстоящую пятницу, 6 февраля. Во вторник Тегеран предложил перенести переговоры из Стамбула в Оман, чтобы сделать их исключительно двусторонними. Иранская сторона считала, что смена площадки для переговоров сосредоточит дискуссию только на обсуждении вопросов ядерной программы.

«Однако во вторник иранцы заявили, что хотят перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате», — приводит слова источника RT.

Изначально Соединенные Штаты и Иран договорились о многосторонней встрече в Стамбуле. В переговорах должны были участвовать другие ближневосточные государства в роли наблюдателей. По данным портала, для США и ближневосточных стран вызывает интерес не только ядерная программа, но и ракетная.

«Мы сказали им (иранцам. – Прим. ред.), что либо это, либо ничего, а они ответили: “Хорошо, тогда ничего”», — сказал американский чиновник.

Известно, что США все же намерены провести эту встречу на этой или на следующей неделе, но при условии, что Иран согласится вернуться к первоначальному формату переговоров. По словам источников, на кого ссылается портал, 5 февраля в Катар для консультаций по Ирану должны приехать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

Ранее тот же Axios сообщал, что США согласились провести переговоры с иранской стороной в Омане. Стороны обсуждали возможность присоединения к переговорам других стран региона.

#сша #Иран #переговоры #ядерная программа #Оман #встреча
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 