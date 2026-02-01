МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вице-премьер Италии прокомментировал свист в адрес сборной Израиля

По мнению Сальвини, люди, которые так себя вели, совершенно не поняли олимпийского духа.
Владимир Рубанов 07-02-2026 03:34
© Фото: Cecilia Fabiano Keystone Press Agency, Global Look Press

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что освистывание израильской сборной на церемонии открытия Олимпийских игр свидетельствует о непонимании духа Олимпиады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление чиновника.

Сальвини назвал церемонию прекрасной и добавил, что выделялись отдельные свистки и неодобрительные возгласы во время шествия израильских спортсменов. По его мнению, люди, которые так себя вели, совершенно не поняли олимпийского духа.

Ранее сообщалось, что болельщики освистали также американских атлетов. Кроме того, на стадионе «Сан-Сиро» зрители встретили свистом и неодобрительными криками появление на экранах вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Осенью 2025 года 48 известных спортсменов выступили с петицией, призывая отстранить Израиль от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в секторе Газа. Тем не менее, израильская команда была допущена к участию в Играх в полном составе. Это стало причиной протестов в итальянских городах в дни открытия Олимпиады.

Зимние Олимпийские игры проходят в Кортина-д'Ампеццо и Милане с 6 по 22 февраля. Всего 13 российских спортсменов будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.

#Спорт #Олимпийские игры #Израиль #Маттео Сальвини #Милан #Олимпиада-2026 #Кортина-д'Ампеццо
