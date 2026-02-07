Президент Италии объявил ОИ-2026 открытыми

Зимние Олимпийские игры 2026 года открыты. Об этом объявил президент Италии Серджо Маттарелла.

Церемония открытия проходит в Милане, а также в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Впервые в истории Олимпиад церемония открытия и парад спортсменов прошли в четырех разных местах.

Что касается участия россиян, то от нашей страны в Играх примут участие 13 спортсменов в нейтральном статусе. Такой же статус будет у спортсменов из Белоруссии.

Известно, что Олимпиада продолжится до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Кроме того, это будут первые игры с Кирсти Ковентри во главе Международного олимпийского комитета (МОК).

Об участии 13 россиян на ОИ-2026 было известно еще в январе. Об этом заявлял министр спорта, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

Также русский язык включили в состав восьми рабочих языков на Олимпиаде в Италии. Среди других рабочих языков на соревнованиях - итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский.