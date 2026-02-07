Делегации США и Израиля освистали на церемонии открытия Олимпиады

Зрители встретили свистом израильских и американских участников церемонии открытия Олимпийских игр, сообщил ТАСС. Инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Шоу проходят также в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо, где состоятся сами соревнования.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил основную церемонию в Милане. Его появление на экранах во время прохода американских атлетов встретили неодобрительными возгласами. До этого Вэнс пришел на матч между американскими хоккеистками и сборной Чехии, где мог наблюдать флаг России, поднятый болельщиками.

Вице-президент возглавил американскую делегацию в Италии. Он передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и в сопровождении охраны из 300 человек, пишет Corriere della Sera. Помимо этого, в обеспечении безопасности Игр примут участие сотрудники иммиграционной и таможенной службы США. Это тоже вызвало протесты в Италии.

Осенью прошлого года 48 известных спортсменов подписали петицию с требованием отстранить Израиль от участия в международных соревнованиях. Тем не менее, команда этой страны была допущена к участию в Играх в полном составе. Это вызвало митинги в итальянских городах в дни начала Игр.

Зимняя Олимпиада будет проходить с 6 по 22 февраля. Первые состязания начались за два дня до открытия. 13 российских спортсменов примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.