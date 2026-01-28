МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Опубликован итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде в Италии

Атлетам придется выступать в нейтральном статусе.
Тимур Юсупов 28-01-2026 13:00
© Фото: РИА Новости

Стал известен список спортсменов из России, утвержденных к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Как сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд РФ, в этом году на главных международных спортивных соревнованиях выступят 13 российских атлетов.

По имеющейся информации, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о решении допустить к Играм всех спортсменов из России, завоевавших олимпийские лицензии, однако всем атлетам придется придерживаться нейтрального статуса, без демонстрации какой-либо государственной символики.

Согласно итоговому списку утвержденных к участию в Олимпиаде атлетов, за медали по фигурному катанию поборются Аделия Петросян и Петр Гуменник, в шорт-треке Россию представят Алена Крылова и Иван Посашков, в лыжных гонках примут участие Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В конькобежном спорте с атлетами из других стран посоревнуются Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а единственным представителем нашей страны в ски-альпинизме станет Никита Филиппов. В санном же и горнолыжном спорте от РФ выступят Дарья Олесик и Павел Репилов, а также Семен Ефимов и Юлия Плешкова соответственно.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Квалификацию на участие в соревнованиях прошли спортсмены из 92 национальных олимпийских комитетов. Атлетов из России и Белоруссии допустили до соревнований только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в 2026 году МОК планирует запретить трансгендерам* участвовать в женских соревнованиях. По данным источников, комитет планирует принять данное решение на основании научных исследований о физическом превосходстве мужчин над женщинами. 

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.

#Спорт #Россия #в стране и мире #Олимпиада #Олимпийские игры #МОК #Российские спортсмены #Олимпийские игры-2026
