В Милане 10 тысяч человек вышли на протест против Олимпиады

На плакатах были такие лозунги, как: «Адская Олимпиада», «Израиль - вон с Олимпиады» и «Горы - это не парк развлечений для богатых».
Дарья Ситникова 07-02-2026 22:05
© Фото: РИА Новости

В Милане прошло многотысячное шествие против проведения зимних Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Со слов организаторов акции, которые шли во главе колонны, количество участников составило десять тысяч. В акции приняли участие: экологические активисты, сторонники Палестины, члены профсоюзов и левые студенты.

Поводами для протеста стала как политика Израиля и курс итальянского правительства, так и ущерб дикой природе во время строительства олимпийских объектов. На плакатах и баннерах можно было встретить такие выражения, как: «Адская Олимпиада», «Израиль - вон с Олимпиады» и «Горы - это не парк развлечений для богатых».

Отдельные группы протестовали против гендерного неравенства и высоких цен на жилье и недоступности городской жизни. Несмотря на то, что шествие носило мирный характер, в один момент группа радикалов закидала полицейский кордон камнями и фейерверками на пути к Олимпийской деревне.

Олимпиада началась вчера и продолжится до 22 февраля. Церемония открытия проходила сразу в четырех населенных пунктах Италии-Милане, Кортина- д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Впервые в истории Олимпиад церемония открытия и парад спортсменов прошли в четырех разных местах. От нашей страны в Играх примут участие 13 спортсменов в нейтральном статусе. Такой же статус будет у спортсменов из Белоруссии.

Сегодня стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до отлета в Милан.

По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, судьи, которые не одобрили музыку, должны были заметить это во время отбора, который сами же и проводили. Теперь российскому фигуристу придется либо менять программу, либо решать вопрос с авторскими правами в экстренном порядке.

#италия #Олимпийские игры #протесты #Шествие #Милан
