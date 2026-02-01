На Олимпиаде в Италии Вэнса сопровождают 300 охранников и кортеж из 45 машин

Вице-президент США Джей Ди Вэнс передвигается по Милану, куда он прибыл на Олимпийские игры, с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. За его безопасностью следят более 300 человек. Об этом пишет газета Corriere Della Sera.

Известно, что вместе с ним на Игры приехали госсекретарь Марко Рубио, агенты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разведки. Они остановились в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia, расположенном недалеко от центрального вокзала Милана.

По информации газеты, американская делегация заняла все четыре этажа гостиницы. Тем самым они превратили отель в штаб-квартиру правительства Вашингтона.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд РФ сообщили, что на главных международных спортивных соревнованиях выступят 13 российских атлетов.

Кроме того, русский язык вошел в состав восьми рабочих языков на ОИ-2026. Также рабочими языками на соревнованиях стали итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский.