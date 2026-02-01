МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Флаг России появился на трибунах во время матча США и Чехии на ОИ-2026

Флаг появился на трибунах на третьем периоде матча.
Виктория Бокий 06-02-2026 05:12
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Российский флаг появился на трибунах во время матча женских сборных США и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает sport.cz.

Российский флаг появился на трибунах на третьем периоде матча. Он провисел несколько минут, после чего его убрали.

«Наш третий вратарь заметила российский флаг, она сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и добились его снятия. Они отреагировали быстро», - заявила генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова.

Сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 в первом матче группы A на Олимпийских играх. Матч проходил в четверг, 5 февраля.

В конце января был опубликован итоговый список российских спортсменов, кто выступит на Олимпиаде в Италии. Как сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд РФ, в этом году на главных международных спортивных соревнованиях выступят 13 российских атлетов.

Сообщалось, что русский язык вошел в состав восьми рабочих языков на ОИ-2026. Также рабочими языками на соревнованиях стали итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский.

#Хоккей #италия #сша #Олимпийские игры #чехия #флаг россии
