Первые соревнования ОИ-2026 прервали через 5 минут из-за освещения

Зимние Олимпийские игры 2026 года, которые начались в Италии, сразу же столкнулись с техническими проблемами. На соревнованиях по керлингу в Кортина-дАмпеццо возникли сложности с освещением, из-за чего игры пришлось приостановить. Об этом сообщает РИА Новости.

Соревнования начались в среду с матчей смешанных пар на групповом этапе. Спустя примерно 5 минут после начала игр на арене произошло отключение света, что привело к временной остановке турнира. Перерыв длился около 5 минут.

Керлинговый турнир проходит на стадионе, который построили в 1954 году к Олимпийским играм 1956 года. Официальное открытие Олимпиады запланировано на пятницу, 6 февраля. Российские керлингисты не участвуют в соревнованиях. Всего на Игры поедут 13 спортсменов нашей страны.

В состав российской олимпийской сборной по фигурному катанию вошли Аделия Петросян и Петр Гуменник. В шорт-треке выступят Алена Крылова и Иван Посашков, а в лыжных гонках - Дарья Непряева и Савелий Коростелев. В конькобежном спорте Россию представят Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Единственный представитель нашей страны в ски-альпинизме - Никита Филиппов. В санном спорте выступят Дарья Олесик и Павел Репилов, а в горнолыжном - Семен Ефимов и Юлия Плешкова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. К соревнованиям допущены спортсмены из 92 национальных олимпийских комитетов. Российские и белорусские атлеты участвуют в Играх в нейтральном статусе.