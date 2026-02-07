Трое россиян выступят в первый день Олимпиады в Италии

Трое спортсменов из России выступят в первый день Олимпиады-2026, которая началась в Италии. Российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

Первой из россиян на Олимпиаде выступит лыжница Дарья Непряева. Она будет бороться за медаль в скиатлоне на следующий день после церемонии открытия. Непряева и российский лыжник Савелий Коростелев претендуют на Олимпиаде за наибольшее количество медалей - по четыре.

Двукратная чемпионка России по конькобежному спорту Ксения Коржова выступит на дистанции 3000 метров. Соревнования по классическим конькобежным видам спорта на Олимпиаде-2026 будут проходить на стадионе «Милано Спид Скейтинг Стадиум». Дополнительную интригу создает выступление на той же дистанции бывшей российской конькобежки Елизаветы Голубевой, сменившей гражданство и теперь представляющей Казахстан.

Трехкратный чемпион России по санному спорту Павел Репилов станет первым из мужчин-россиян, кто выступит на Олимпийских играх этого года. 7 февраля он участвует в первом и втором заездах. Мужчины-одиночники провели свои первые тренировки 4 и 5 февраля. В первом тренировочном заезде Репилов с отставанием от лидера на 0,593 стал десятым, во втором он стал 12-м, в третьем - 17-м, в четвертом - 16-м.

Церемония открытия проходила сразу в четырех населенных пунктах Италии - Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Впервые в истории Олимпиад церемония открытия и парад спортсменов прошли в четырех разных местах. От нашей страны в Играх примут участие 13 спортсменов в нейтральном статусе. Такой же статус будет у спортсменов из Белоруссии.

Известно, что Олимпиада продолжится до 22 февраля. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Кроме того, это будут первые игры с Кирсти Ковентри во главе Международного олимпийского комитета.

Об участии 13 россиян в Олимпийских играх стало известно еще в январе. Об этом заявлял министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Также сообщалось, что в состав восьми рабочих языков на Олимпиаде включили и русский язык. Среди других рабочих языков на соревнованиях - итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский.