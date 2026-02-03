Русский включили в состав восьми рабочих языков на Олимпиаде

Русский язык станет одним из восьми рабочих на зимних Олимпийских играх 2026 года. Также рабочими языками будут итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский. Это значит, что аккредитованные журналисты смогут послушать синхронные переводы событий Игр на любом из этих языков, пишет ТАСС.

В конце января стал известен итоговый список российских атлетов, допущенных до главного спортивного события четырехлетия. В этом году на Играх выступят 13 спортсменов. Среди допущенных атлетов известные фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, знаменитая лыжница Дарья Непряева, представительница шорт-трека Алена Крылова и многие другие.

Напомним, Олимпийские игры в этом году примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля. Участие в них примут представители 92 национальных олимпийских комитетов.