Дегтярев заявил, что на Олимпиаде в Италии выступят 13 спортсменов из РФ

На зимних Олимпийских играх в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта, председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая», - сказал он.

Глава Минспорта назвал неправильными попытки препятствовать спортсменам выступать. Но Россия восстанавливается с разной степенью успеха, заявил он.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Официально допущенные пятеро россиян уже получили приглашения от МОК и подтвердили свое участие.

МОК допустил российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника до участия в Олимпийских играх. Специалисты комиссии сочли, что спортсмены соответствуют критериям. Также приглашение на главные старты четырехлетия получила белорусская фигуристка Виктория Сафонова.