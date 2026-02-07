Контрольно-этический и дисциплинарный комитет УЕФА присудил юношеским женским футбольным сборным Эстонии и Литвы до 17 лет технические поражения с результатом 0:3. Они отказались участвовать в матчах с белорусской командой в ходе отборочного турнира чемпионата Европы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Белорусскую федерацию футбола.

Во втором раунде отборочного турнира белорусские футболистки должны встретиться с командами Эстонии 27 марта, Мальты 30 марта и Литвы 2 апреля. О дате проведения еще одного матча с Мальтой будет объявлено дополнительно.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино выступил против запрета на участие сборной России в международных турнирах и предложил пересмотреть это решение. Однако в самой организации с этим не согласились. Совет ФИФА не планирует рассматривать вопрос о снятии ограничений с российской команды в ближайшее время.

После этого на Украине Инфантино внесли в базу «Миротворца»*. Известно, что персональные данные Инфантино внесли в базу сайта третьего февраля 2026 года. Ему вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях». Глава МИД Украины Андрей Сибига резко отреагировал на предложение президента ФИФА, назвав его «моральным дегенератом».

Вопрос о возвращении российского футбола на международную арену может быть обсужден на конгрессе ФИФА при условии последовательности президента Джанни Инфантино. Об этом заявил «Звезде» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. Он отметил, что, если президент футбольной федерации выступит на Совете с предложением о снятии санкций с российских спортсменов, его поддержат.

*«Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.