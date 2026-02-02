МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Инфантино: ФИФА должна рассмотреть отмену отстранения России

По словам Джанни Инфантино, принятые меры ФИФА против российского футбола «не позволили ничего добиться», а только лишь добавили «больше озлобленности, ненависти».
Дарья Ситникова 02-02-2026 19:03
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Global Look Press

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна будет рассмотреть отмену введенного в 2022 году запрета на выступление в соревнованиях футбольных команд из России. Об этом он сообщил в интервью Sky News.

«Я думаю, что в нашем разрозненном агрессивном мире нам нужны ситуации, в которых люди могут собраться вместе, объединенные общим увлечением», - сказал он.

С его слов, принятые меры организации против российского футбола «не позволили ничего добиться», а только лишь добавили «больше озлобленности, ненависти». Поэтому ФИФА должна изменить правила так, чтобы ее руководство «никогда не смогло запретить какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров».

Инфантино также заявил, что не видит смысла в идее бойкота из-за иммиграционной политики американского лидера Дональда Трампа грядущего Чемпионата мира по футболу 2026 в США. Ранее стало известно, что президент ФИФА вручил первую в истории премию мира организации главе Белого дома.

Торжественная церемония прошла в Центре Кеннеди перед жеребьевкой группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 году. Инфантино вручил Трампу кубок и медаль, которую тот с радостью сразу примерил.

