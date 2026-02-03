МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент ФИФА попал в базу «Миротворца»*

Персональные данные Инфантино внесли в базу сайта третьего февраля 2026 года.
Дарья Ситникова 03-02-2026 22:32
© Фото: Jia Haocheng, XinHua, Global Look Press

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу «Миротворца»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Известно, что персональные данные Инфантино внесли в базу сайта третьего февраля 2026 года. Ему вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях».

Инфантино ранее заявил, что Международная федерации футбола (ФИФА) должна будет рассмотреть отмену введенного в 2022 году запрета на выступление в соревнованиях футбольных команд из России. С его слов, принятые меры организации против российского футбола «не позволили ничего добиться», а только лишь добавили «больше озлобленности, ненависти».

Именно поэтому ФИФА должна изменить правила так, чтобы ее руководство «никогда не смогло запретить какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров». В ответ на это, глава МИД Украины Андрей Сибига назвал его «моральным дегенератом».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль приветствует слова Инфантино по поводу возвращения российских футболистов на международный уровень. Он также выразил надежду, что рано или поздно в организации состоится обсуждение данного вопроса. 

*«Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.

#Спорт #Россия #Футбол #Украина #FIFA #Миротворец #инфантино
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 