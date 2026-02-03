Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино внесен в базу «Миротворца»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Известно, что персональные данные Инфантино внесли в базу сайта третьего февраля 2026 года. Ему вменяется участие в актах «гуманитарной агрессии» против Украины и в «информационно-пропагандистских провокациях».

Инфантино ранее заявил, что Международная федерации футбола (ФИФА) должна будет рассмотреть отмену введенного в 2022 году запрета на выступление в соревнованиях футбольных команд из России. С его слов, принятые меры организации против российского футбола «не позволили ничего добиться», а только лишь добавили «больше озлобленности, ненависти».

Именно поэтому ФИФА должна изменить правила так, чтобы ее руководство «никогда не смогло запретить какой-либо стране играть в футбол из-за действий ее политических лидеров». В ответ на это, глава МИД Украины Андрей Сибига назвал его «моральным дегенератом».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль приветствует слова Инфантино по поводу возвращения российских футболистов на международный уровень. Он также выразил надежду, что рано или поздно в организации состоится обсуждение данного вопроса.

*«Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.