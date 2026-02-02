МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МИД Украины назвал Инфантино «моральным дегенератом» из-за России

Президент ФИФА заявил, что нужно рассмотреть вопрос отмены запрета для российских команд в международных турнирах.
Владимир Рубанов 02-02-2026 23:17
© Фото: Pavlo Bahmut Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на высказывание президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности возвращения России в мировой футбол. В своем сообщении в соцсети Х он назвал Инфантино «моральным дегенератом».

«Моральные деграданты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну», - написал министр.

Инфантино в интервью Sky News подчеркнул необходимость пересмотра решения о дисквалификации российских команд «по крайней мере на молодежном уровне». Он заявил, что запрет не приносит пользы, а лишь усиливает разочарование и ненависть.

Интервью прошло на фоне обсуждений в ФИФА о возможном возвращении России уже на конгрессе в апреле 2026 года, с фокусом на безопасность и юношеские турниры. Заявления вызвали реакцию, включая поддержку в России и критику от УЕФА.

В феврале 2022 года ФИФА совместно с УЕФА временно исключили российские сборные и клубы из международных соревнований в связи с ситуацией на Украине. Инфантино неоднократно высказывался о возвращении России в международный футбол с 2022 года, однако это не привело к какому-либо результату. В частности, в апреле 2025 года на конгрессе в Белграде он выразил надежду на возвращение России как знак разрешения конфликта. В 2023 году он поддержал допуск российских юниоров U17, но УЕФА отменило это решение.

