МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и очень сложными

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что работа будет продолжена.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 12:43
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Переговоры РФ - США - Украина в Абу-Даби были конструктивными и сложными, эта работа будет продолжена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена», - сказал Песков журналистам.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев до этого говорил, что в переговорном процессе об урегулировании украинского конфликта есть прогресс и позитивное движение вперед. Дмитриев добавил, что Британия и ЕС постоянно пытаются «влезть» в переговорный процесс. По его словам, чем больше таких попыток происходит, тем отчетливее виден прогресс, это означает, что идет «хорошее позитивное движение вперед».

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби возобновились переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате. Состав нашей группы не изменился. Ее по-прежнему возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

#Абу-Даби #переговоры #Дмитрий Песков #пресс-секретарь президента
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 