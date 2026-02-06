Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и очень сложными

Переговоры РФ - США - Украина в Абу-Даби были конструктивными и сложными, эта работа будет продолжена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Она будет продолжена», - сказал Песков журналистам.

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев до этого говорил, что в переговорном процессе об урегулировании украинского конфликта есть прогресс и позитивное движение вперед. Дмитриев добавил, что Британия и ЕС постоянно пытаются «влезть» в переговорный процесс. По его словам, чем больше таких попыток происходит, тем отчетливее виден прогресс, это означает, что идет «хорошее позитивное движение вперед».

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби возобновились переговоры по урегулированию украинского конфликта в трехстороннем формате. Состав нашей группы не изменился. Ее по-прежнему возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.