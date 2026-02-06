МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Кровь, бинты и перчатки: кадры с места покушения на генерала Алексеева

В генерал-лейтенанта Алексеева стреляли несколько раз в жилом доме на Волоколамском шоссе.
Тимур Шерзад 06-02-2026 16:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» смог оказаться непосредственно на месте, где стреляли во Владимира Алексеева. Наш телеканал публикует кадры с лестничной клетки, на которой состоялось покушение на жизнь генерал-лейтенанта.

Покушение произошло сегодня, в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. В Алексеева стреляли несколько раз. Как ранее сообщали в Следственном комитете, его доставили в одну из московских больниц. 

Экс-нардеп Олег Царев, знакомый с Владимиром Алексеевым и ранее переживший такой же опыт, сообщил «Звезде» подробности состояния генерал-лейтенанта. По словам Царева, Алексеев находится в коме. При этом врачи заявили, что надежда есть. Собеседник нашего телеканала охарактеризовал ранения Владимира Алексеева как серьезнейшие. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Путин получает доклады по расследованию покушения на Алексеева. Также Песков пожелал Владимиру Алексееву выжить и успешно выздороветь.

#Москва #покушение #наш эксклюзив #волоколамское шоссе #Владимир Алексеев
