Кровь, бинты и перчатки: кадры с места покушения на генерала Алексеева

Корреспондент «Звезды» смог оказаться непосредственно на месте, где стреляли во Владимира Алексеева. Наш телеканал публикует кадры с лестничной клетки, на которой состоялось покушение на жизнь генерал-лейтенанта.

Покушение произошло сегодня, в Москве, в жилом доме на Волоколамском шоссе. В Алексеева стреляли несколько раз. Как ранее сообщали в Следственном комитете, его доставили в одну из московских больниц.

Экс-нардеп Олег Царев, знакомый с Владимиром Алексеевым и ранее переживший такой же опыт, сообщил «Звезде» подробности состояния генерал-лейтенанта. По словам Царева, Алексеев находится в коме. При этом врачи заявили, что надежда есть. Собеседник нашего телеканала охарактеризовал ранения Владимира Алексеева как серьезнейшие.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что Путин получает доклады по расследованию покушения на Алексеева. Также Песков пожелал Владимиру Алексееву выжить и успешно выздороветь.