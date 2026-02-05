МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Самолет с 157 освобожденными российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Российские военнослужащие будут направлены на прохождение лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Дарья Ситникова 05-02-2026 21:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными российскими бойцами. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Все они будут направлены на прохождение лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Объединенные Арабские Эмираты и США оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возращении российских военнослужащих из плена.

Самолет с освобожденными российскими бойцами приземлился в Подмосковье. Сегодня 157 наших военнослужащих были возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории. Также на Родину вернулись трое жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев.

Сегодня удалось вернуть обратно домой 157 участников спецоперации. Взамен Киев получил 157 военнопленных из ВСУ. Помимо этого, российская сторона получила трех граждан Российской Федерации, которые проживали в Курской области. Они незаконно удерживались Украиной - теперь же этих людей доставят домой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Возвращенная на родину женщина со слезами рассказывает, что из лечения им предлагали только парацетамол. Других лекарств не было.

