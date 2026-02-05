Самолет с 157 освобожденными российскими бойцами приземлился в Подмосковье

В Подмосковье приземлился самолет с освобожденными российскими бойцами. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Все они будут направлены на прохождение лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Объединенные Арабские Эмираты и США оказали посреднические усилия гуманитарного характера при возращении российских военнослужащих из плена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Возвращенная на родину женщина со слезами рассказывает, что из лечения им предлагали только парацетамол. Других лекарств не было.