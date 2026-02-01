Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты оказали посреднические услуги гуманитарного характера при возвращении российских военнослужащих их плена. Об этом сообщило Минобороны России.

Отмечено, что сегодня, 5 февраля 2026 года, удалось вернуть с подконтрольной киевскому режиму территории 157 российских военнослужащих. При этом взамен Киеву передали 157 военнопленных ВСУ.

Помимо этого, удалось вернуть троих граждан Российской Федерации, которые проживали на территории Курской области. Киевский режим незаконно удерживал их, но это в прошлом - теперь этих людей доставят домой.

МО РФ уточнило, что сейчас вернувшиеся из плена военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Все они будут доставлены на территорию Российской Федерации, чтобы пройти лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства.

Ранее пленный украинец Николай Пилипчук рассказал об угрозах со стороны других боевиков ВСУ за желание сдаться российским войскам. По словам Пилипчука, он изначально не собирался воевать, учитывая качество подготовки, которой смогла его обеспечить Украина.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.