Москалькова: мирных жителей Курской области удерживали как заложников

Омбудсмен Татьяна Москалькова подчеркнула, что на территории Украины остаются еще 10 россиян. Они стали предметом торга для Киева, несмотря на гуманитарную обязанность их возвращения.
Сергей Дьячкин 05-02-2026 17:38
© Фото: Telegram/ombudsmanrf © Видео: Telegram/ombudsmanrf

Мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Один из возвращенных мужчин на видео показывает омбудсмену шрам на руке и рассказывает, что был ранен, еще когда находился в оккупации в Суджанском районе, после чего был вывезен в Сумы.

«Полгода в оккупации прожили. Проблема вот с рукой. В Судже когда жили в оккупации, ракету "поймал". И под видом лечения в Сумах и оказался», - говорит Александр.

Другая возвращенная на родину женщина со слезами рассказывает, что из лечения им предлагали только парацетамол. Других лекарств не было.

«Таблеток не было... Парацетамол - разве это таблетки?» - вспоминает Валентина.

Александр и Валентина, мирные жители, больше года незаконно удерживались украинской стороной в Сумской области. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что эти кадры должна видеть и украинская сторона. Она считает, что все должны знать, как реально обращались с нашими ни в чем не повинными мирными гражданами.

«Их держали фактически как заложников», - подчеркнула Москалькова.

В публикации отмечается, что наших сограждан поддерживала вера в страну, в народ. Это помогло им преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Сегодня были возвращены двое россиян, но на территории Украины остаются еще 10 наших соотечественников. В материале отмечается, что мирные куряне, в основном пенсионеры, стали предметом торга для киевского режима, несмотря на гуманитарную обязанность передачи их без всяких условий.

«Борьба за каждого продолжается непрерывно. Делаем все возможное, чтобы они в ближайшее время были дома», - подводит итог омбудсмен.

Отмечается, что мероприятие состоялось благодаря огромной поддержке президента России Владимира Путина и при активной работе Минобороны России. Возвращенным жителям Курской области оказана медицинская и психологическая помощь. Сегодня же они возвращаются домой. Впереди - встреча с родными, период реабилитации и адаптации к нормальной жизни.

В конце декабря Москалькова рассказывала «Звезде», что на Украине остаются еще 12 мирных жителей Курской области, сроки их возвращения непонятны. Омбудсмен пожелала этим людям терпения и веры. До этого Москалькова сообщила о возвращении застрявшей на Украине группы россиян. Она рассказала о передаче на Украину пяти человек, которые оказались в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ и не могли вернуться.

#Минобороны России #Курская область #мирные жители #омбудсмен #Татьяна Москалькова #Киевский режим #возвращение в рф #Суджа
