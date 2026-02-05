Мирных жителей Курской области удерживали на территории Украины фактически как заложников. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Один из возвращенных мужчин на видео показывает омбудсмену шрам на руке и рассказывает, что был ранен, еще когда находился в оккупации в Суджанском районе, после чего был вывезен в Сумы.

«Полгода в оккупации прожили. Проблема вот с рукой. В Судже когда жили в оккупации, ракету "поймал". И под видом лечения в Сумах и оказался», - говорит Александр.

Другая возвращенная на родину женщина со слезами рассказывает, что из лечения им предлагали только парацетамол. Других лекарств не было.

«Таблеток не было... Парацетамол - разве это таблетки?» - вспоминает Валентина.

Александр и Валентина, мирные жители, больше года незаконно удерживались украинской стороной в Сумской области. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подчеркнула, что эти кадры должна видеть и украинская сторона. Она считает, что все должны знать, как реально обращались с нашими ни в чем не повинными мирными гражданами.

«Их держали фактически как заложников», - подчеркнула Москалькова.

В публикации отмечается, что наших сограждан поддерживала вера в страну, в народ. Это помогло им преодолеть сложные жизненные обстоятельства. Сегодня были возвращены двое россиян, но на территории Украины остаются еще 10 наших соотечественников. В материале отмечается, что мирные куряне, в основном пенсионеры, стали предметом торга для киевского режима, несмотря на гуманитарную обязанность передачи их без всяких условий.

«Борьба за каждого продолжается непрерывно. Делаем все возможное, чтобы они в ближайшее время были дома», - подводит итог омбудсмен.

Отмечается, что мероприятие состоялось благодаря огромной поддержке президента России Владимира Путина и при активной работе Минобороны России. Возвращенным жителям Курской области оказана медицинская и психологическая помощь. Сегодня же они возвращаются домой. Впереди - встреча с родными, период реабилитации и адаптации к нормальной жизни.

В конце декабря Москалькова рассказывала «Звезде», что на Украине остаются еще 12 мирных жителей Курской области, сроки их возвращения непонятны. Омбудсмен пожелала этим людям терпения и веры. До этого Москалькова сообщила о возвращении застрявшей на Украине группы россиян. Она рассказала о передаче на Украину пяти человек, которые оказались в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ и не могли вернуться.