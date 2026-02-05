МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Киеве после снегопада случился транспортный коллапс

Кроме дорожных проблем, на фоне похолоданий и снегопадов Украина продолжает испытывать трудности с энергоснабжением.
Сергей Дьячкин 05-02-2026 15:35
© Фото: Yevhen Kotenko, ukrinform, Keystone Press Agency, Global Look Press

Транспортный коллапс произошел в Киеве из-за снегопада, который обрушился на город. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Даниил Гетманцев.

«Средний снег и традиционная катастрофа на дорогах», - написал депутат.

Он подчеркнул, что катастрофическая ситуация сложилась в черте города и за его пределами. Также он отметил, что единственным правильным решением было бы сделать кадровые выводы. По словам Гетманцева, отсутствие техники для уборки снега и песчано-солевой смеси усугубили дорожную ситуацию.

Украинские СМИ сообщают, что на всех основных магистралях Киева наблюдаются значительные сложности с движением. Значительно возросло количество автомобильных аварий.

Метеорологи предполагают, что снежная погода в Киеве продержится еще несколько дней. Кроме дорожных проблем, на фоне похолоданий и снегопадов Украина продолжает испытывать трудности с энергоснабжением. В ряде районов Киева начались экстренные отключения электричества, в части украинской столицы наблюдаются перебои с теплоснабжением.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия выполнила свое обещание и приостановила удары по Киеву на неделю. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сдержал свое слово. По его словам, это было «значительно» и администрация США была готова на любой срок из-за погодных условий на Украине. Неделя - это много, отметил глава Белого дома.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, чтобы создать благоприятные условия для переговоров. О продлении этого срока не сообщалось.

Во вторник, 3 февраля, Минобороны России сообщило о массированном ударе, направленном на уничтожение объектов украинского ВПК и связанной с ним энергетики. В сообщении ведомства подчеркивалось, что это ответ на атаки со стороны Киева, направленные на гражданские объекты на территории России.

