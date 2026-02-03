МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли массированный удар в зоне спецоперации

Помимо прочего, поражались объекты украинской энергетики.
03-02-2026 12:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара в зоне проведения специальной военной операции. 

Уточняется, что это произошло сегодня ночью. Вооруженные силы России сделали это в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты. 

Среди целей - объекты украинской энергетики, которые использовались в интересах ВПК противника, а также сами предприятия военно-промышленного комплекса врага. 

Отмечено, что еще досталось местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия неприятеля. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все назначенные объекты.

Ранее МО РФ показало, как наши «Герани» разнесли на куски украинскую электроподстанцию в районе Доброполья. Объект использовался для обеспечения энергией формирований ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #Украина #Высокоточное оружие #Энергетика #массированный удар #впк украины
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 