ВС РФ нанесли массированный удар в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает о нанесении массированного удара в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что это произошло сегодня ночью. Вооруженные силы России сделали это в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации. В ходе удара применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Среди целей - объекты украинской энергетики, которые использовались в интересах ВПК противника, а также сами предприятия военно-промышленного комплекса врага.

Отмечено, что еще досталось местам хранения и сборки беспилотников дальнего действия неприятеля. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что цели удара были достигнуты. Удалось поразить все назначенные объекты.

Ранее МО РФ показало, как наши «Герани» разнесли на куски украинскую электроподстанцию в районе Доброполья. Объект использовался для обеспечения энергией формирований ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.