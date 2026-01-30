Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву», - отметил представитель Кремля.

По его словам, глава Белого дома сказал, что это необходимо с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Песков не стал комментировать, каким был ответ российской стороны на предложение Трампа.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что в энергетическом кризисе Украины виновата коррупция. По его словам, друзья главы киевского режима Владимира Зеленского обескровили Министерство энергетики страны, из-за чего Украина осталась без альтернативных источников.