Песков: Трамп попросил Путина воздержаться до 1 февраля от ударов по Киеву

В Кремле отметили, что это необходимо для создания благоприятных условий для переговоров.
Игнат Далакян 30-01-2026 13:14
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Lool Press

Президент США Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву», - отметил представитель Кремля.

По его словам, глава Белого дома сказал, что это необходимо с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров. Песков не стал комментировать, каким был ответ российской стороны на предложение Трампа.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что в энергетическом кризисе Украины виновата коррупция. По его словам, друзья главы киевского режима Владимира Зеленского обескровили Министерство энергетики страны, из-за чего Украина осталась без альтернативных источников.

#в стране и мире #Киев #Дональд Трамп #Владимир Путин #удары по энергетике
