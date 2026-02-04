Трамп: Россия сдержала обещание о приостановке ударов по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия выполнила свое обещание и приостановила удары по Киеву на неделю. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин сдержал свое слово.

«Он сдержал свое слово в этой части. Речь шла о периоде от воскресенья до воскресенья. Неделя закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар», - подчеркнул глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, это было «значительно», и администрация США была готова на любой срок из-за погодных условий на Украине. Неделя - это много, отметил глава Белого дома.

Ранее, 30 января, Трамп объявил о вступлении в силу паузы на удары по Киеву. Также президент США рассказал, что разговаривал с Владимиром Путиным, но не раскрыл деталей и времени этого разговора.

29 января на совещании в Белом доме Трамп сообщил, что лично призвал российского лидера к прекращению ударов на неделю из-за сильных морозов. По его словам, Путин согласился на это предложение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, чтобы создать благоприятные условия для переговоров. О продлении этого срока не сообщалось.

Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе, направленном на уничтожение объектов украинского военно-промышленного комплекса и связанной с ним энергетики. В сообщении ведомства подчеркивалось, что это ответ на атаки со стороны Киева, направленные на гражданские объекты на территории России.