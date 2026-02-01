Опубликованы кадры возвращения бойцов из плена

Минобороны России опубликовало видео с возвращением российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Сообщается, что сегодня удалось вернуть обратно 157 участников спецоперации. Взамен Киев получил 157 военнопленных из ВСУ. Помимо этого, российская сторона получила трех граждан Российской Федерации, которые проживали в Курской области. Они незаконно удерживались Украиной - теперь же этих людей доставят домой.

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. МО РФ отметило, что их доставят на территорию России. Там вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях нашей страны.

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что при возвращении военнослужащих из плена две страны - США и ОАЭ - оказали посреднические усилия гуманитарного характера.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.