Опубликованы кадры возвращения бойцов из плена

Сегодня Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «157 на 157».
05-02-2026 15:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видео с возвращением российских военнослужащих с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Сообщается, что сегодня удалось вернуть обратно 157 участников спецоперации. Взамен Киев получил 157 военнопленных из ВСУ. Помимо этого, российская сторона получила трех граждан Российской Федерации, которые проживали в Курской области. Они незаконно удерживались Украиной - теперь же этих людей доставят домой. 

Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. МО РФ отметило, что их доставят на территорию России. Там вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях нашей страны. 

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что при возвращении военнослужащих из плена две страны - США и ОАЭ - оказали посреднические усилия гуманитарного характера

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. 

#Россия #Украина #военнослужащие #обмен
