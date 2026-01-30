Российские военнослужащие оказали медпомощь пленному с пороком сердца

Российские военнослужащие оказали медицинскую помощь украинскому военнопленному Евгению Берестенко, страдающему пороком сердца, и сходили за необходимыми лекарствами, которые он оставил в здании, где его взяли. Об этом пленный рассказал на видеозаписи, распространенной Минобороны России.

«Относились нормально к нам, медицинскую помощь оказывали. Даже сходили за таблетками в наш дом, потому что у меня там от сердца таблетки были. Кормят, поят… Не так, как рассказывали, что убивают», - поделился пленный.

По словам Берестенко, его мобилизовали в ноябре 2024 года сотрудники ТЦК, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем и официальный статус «ограниченно годный». Он сообщил, что на Украине существуют специальные учебные центры, куда направляют людей с хроническими заболеваниями и физическими ограничениями, и именно туда его отправили после формальной медицинской комиссии.

Берестенко пояснил, что его остановили по дороге на работу, проверили документы и, несмотря на то что данные были обновлены, отвезли в ТЦК. Он утверждает, что сразу говорил о своем ограниченном состоянии здоровья, однако это не повлияло на решение о мобилизации. Медицинское освидетельствование, по его словам, заняло около 40 минут и носило формальный характер. Он также отметил, что страдает ревматическим пороком сердца, имеет проблемы с суставами и коленями и нуждается в регулярном лечении.

Рассказывая об обучении, пленный отметил, что подготовка в учебном центре была организована поверхностно. По его словам, там находилось около 500 человек, в основном немолодых и с различными заболеваниями - проблемами с сердцем, позвоночником и ногами. В течение двух месяцев, как утверждает Берестенко, они в основном выходили на тактическое поле, выполняли минимальный комплекс упражнений и стреляли холостыми.

После обучения Берестенко направили в 1-й стрелковый батальон и назначили механиком радиостанции полевого узла. В ноябре его вместе с сослуживцами отправили в район населенного пункта Грабовское Сумской области для оборудования блиндажа. Он рассказал, что не знал, что этот населенный пункт находится рядом с границей, и добавил, что они там были в гражданской одежде и фактически не готовились к боевым действиям.

По словам пленного, во время работ по обустройству позиции к нему и сослуживцам подошли российские военнослужащие и предложили сдаться. После этого они сложили оружие и добровольно вышли из укрытия.

В завершение Берестенко отметил, что не собирался участвовать в боевых действиях и изначально рассчитывал сдаться в плен. Он добавил, что постоянно думает о доме, жене и матери и надеется вернуться к семье.

Другой пленный рассказал, что врачи медкомиссии признали его годным и направили на Ровенский полигон, где у него произошел эпилептический приступ. Несмотря на проблемы со здоровьем, его все равно отправили на линию боевого соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.