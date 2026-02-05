Кремль не опровергает и не подтверждает сообщения о визите советника французского президента Эмманюэля Макрона в Москву из солидарности с Елисейским дворцом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее появилась информация о том, что Эммануэль Бонн «незаметно» посетил столицу России для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым во вторник, 3 февраля.

Ранее французский журнал L'Express, ссылаясь на источники, писал о предполагаемом «незаметном» визите дипломатического советника Эммануэля Бонна. По мнению издания, он прилетал для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. В то время как переговоры между Россией и Украиной продолжаются в Абу-Даби при посредничестве США, Франция пытается оставаться вовлеченной в процесс, говорится в сообщении.

Макрон пояснил, что готовится возобновление диалога с Владимиром Путиным, который сам он назвал «полезным» в декабре прошлого года. По словам французского лидера, это делается «прозрачно и в консультации» с Владимиром Зеленским и ЕС. Макрон добавил, что с Москвой ведутся «обсуждения на техническом уровне». Однако в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметных наработок о контактах двух лидеров пока нет.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке связаться с российским лидером Владимиром Путиным для спасения своей политической карьеры. Политик отметил, что Макрон оказался в изоляции и теперь стремится изменить информационную повестку. Конфликт с Илоном Маском и противостояние с непокорным парламентом серьезно ослабляют его позиции. Образ миротворца может помочь президенту Франции, поэтому «самое время звонить Путину», подчеркнул Филиппо.