Макрон считает «полезным» возобновление диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с Владимиром Путиным в какой-то момент станет полезным. Об этом французский лидер сказал журналистам после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
Он призвал европейские страны и Украину найти подходящий формат для возможных переговоров.
Макрон добавил, что решение о выдаче Киеву беспроцентного кредита на €90 млрд за счет собственных заимствований является наиболее «реалистичным и практичным» способом финансирования. При этом Париж не возражал против использования российских средств.
Выступившие против финансирования Киева Венгрия, Словакия и Чехия, по словам Макрона, получили право не участвовать в нем и будут защищены от финансовых последствий.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что российские средства могут быть разморожены, если за это проголосует квалифицированное большинство стран союза.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»