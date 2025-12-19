МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрон считает «полезным» возобновление диалога с Путиным

Он призвал ЕС и Киев найти для этого подходящий формат.
Дима Иванов 19-12-2025 06:47
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возобновление диалога с Владимиром Путиным в какой-то момент станет полезным. Об этом французский лидер сказал журналистам после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

Он призвал европейские страны и Украину найти подходящий формат для возможных переговоров.

Макрон добавил, что решение о выдаче Киеву беспроцентного кредита на €90 млрд за счет собственных заимствований является наиболее «реалистичным и практичным» способом финансирования. При этом Париж не возражал против использования российских средств.

Выступившие против финансирования Киева Венгрия, Словакия и Чехия, по словам Макрона, получили право не участвовать в нем и будут защищены от финансовых последствий.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что российские средства могут быть разморожены, если за это проголосует квалифицированное большинство стран союза.

