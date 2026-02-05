МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Филиппо: Макрон хочет спасти карьеру за счет отношений с Россией

Образ миротворца может помочь президенту Франции, поэтому «самое время звонить Путину», подчеркнул Филиппо.
Владимир Рубанов 05-02-2026 06:48
© Фото: Lionel Urman, Keystone Press Agency, Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке связаться с российским лидером Владимиром Путиным для спасения своей политической карьеры. Об этом он сказал в своем выступлении на YouTube-канале.

Политик отметил, что Макрон оказался в изоляции и теперь стремится изменить информационную повестку. Конфликт с Илоном Маском и противостояние с непокорным парламентом серьезно ослабляют его позиции.

Образ миротворца может помочь президенту Франции, поэтому «самое время звонить Путину», подчеркнул Филиппо. По словам лидера «Патриотов», Макрон ищет тему, которая могла бы отвлечь общественность от скандального спора с американским бизнесменом и упоминаний его имени в документах Джеффри Эпштейна. Политик считает, что Франция должна расследовать связь Макрона со скандальным американским финансистом, «а не вторгаться в офисы Маска правоохранительными органами».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что нет предметного обсуждения контактов между Путиным и Макроном. Во вторник, 3 февраля, Макрон объявил о начале подготовки к диалогу с российским президентом, отметив, что эта работа ведется на техническом уровне.

#Франция #Владимир Путин #илон маск #Эмманюэль Макрон #переговоры #флориан филиппо
