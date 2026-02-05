МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы

В ночь на 3 января 2026 года американские вооруженные силы нанесли удар по Венесуэле и похитили президента Николаса Мадуро и его жену.
Ян Брацкий 05-02-2026 11:33
© Фото: Michael Zegers, imageBROKER.com, Global Look Press

Москва видит, как вслед за событиями в Венесуэле российские компании постепенно вытесняют из страны. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника.

«И прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», - сказал Лавров.

Напомним, в ночь на 3 января 2026 года американские вооруженные силы нанесли массированный удар по военным объектам на территории Венесуэлы. Одновременно с этим силы спецназа провели операцию по захвату президента страны Николаса Мадуро и его жены. Супружескую чету доставили вертолетом на борт американского военного корабля и вывезли в Нью-Йорк.

Президент Боливарианской Республики обвиняется в «наркотерроризме». По мнению Белого дома, он представляет «угрозу» для США. Первое заседание суда уже состоялось. В ходе слушаний Мадуро и его жена заявили о своей невиновности.

Вскоре после этого президент США Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы разорвать все экономические отношения со своими партнерами, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Второе, чего захотел Белый дом, - это согласие Каракаса сотрудничать исключительно с Вашингтоном в области добычи нефти.

Многие страны осудили действия США в Венесуэле. Глава российского МИД Сергей Лавров, в частности, назвал похищение президента латиноамериканской страны грубейшим нарушением международного права. На Смоленской площади констатировали попытки европейских союзников Штатов отмолчаться по данной теме и избежать публичных оценок.

#Экономика #сша #венесуэла #Лавров #МИД России #мадуро
