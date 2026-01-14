МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров назвал грубейшим нарушением международного права атаку США на Венесуэлу

Глава МИД России добавил, что из-за действий США глобализация пошла «коту под хвост».
Глеб Владовский 14-01-2026 14:20
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Атака США на Венесуэлу является грубейшим нарушением международного права. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Операция США незаконна, эта позиция остается в силе, и ее разделяет большинство стран мира. Речь идет о грубейшем нарушении международного права», - подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что союзники США на Западе пытаются избежать оценок по этой теме. В то же время Москва приветствует усилия Каракаса по защите суверенитета и национальных интересов.

Дипломат также отметил, что действия США привели к тому, что глобализация пошла «коту под хвост».  А ведь именно Вашингтон внедрял принципы ее модели, акцентируя внимание на честной конкуренции, неприкосновенности собственности, а также свободе рыночных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал неконституционной резолюцию с требованием не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #венесуэла #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 