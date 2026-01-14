Лавров назвал грубейшим нарушением международного права атаку США на Венесуэлу

Атака США на Венесуэлу является грубейшим нарушением международного права. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Операция США незаконна, эта позиция остается в силе, и ее разделяет большинство стран мира. Речь идет о грубейшем нарушении международного права», - подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что союзники США на Западе пытаются избежать оценок по этой теме. В то же время Москва приветствует усилия Каракаса по защите суверенитета и национальных интересов.

Дипломат также отметил, что действия США привели к тому, что глобализация пошла «коту под хвост». А ведь именно Вашингтон внедрял принципы ее модели, акцентируя внимание на честной конкуренции, неприкосновенности собственности, а также свободе рыночных сил.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал неконституционной резолюцию с требованием не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения конгресса.