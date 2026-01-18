В Абу-Даби пройдет первое трехстороннее заседание с участием РФ, США и Украины

Президент Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф на переговорах в Кремле договорились о проведении первого заседания трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. В нее войдут представители Москвы, Вашингтона и Киева. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Условлено, что сегодня в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности. Это представители России, США и Украины», - отметил Ушаков.

Наряду с этим, там же состоится встреча представителей двусторонней группы по коммерческим делам России и США. От нашей страны ее возглавит спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Интересы США будет представлять спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф, уточнил Ушаков.

Ранее он назвал состоявшиеся в Кремле переговоры предельно откровенными и доверительными. С его слов, стороны провели содержательный и конструктивный диалог, который продлился без малого четыре часа. Американские представители подробно проинформировали российского лидера об итогах встреч президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе, а также о переговорах с властями ЕС.