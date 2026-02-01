МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Абу-Даби завершился первый день переговоров по украинскому урегулированию

Со слов источников, переговоры возобновятся поздним утром в четверг.
Дарья Ситникова 04-02-2026 19:05
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER.com, Global Look Press

Первый день второго раунда переговоров по Украине завершился в Абу-Даби. Об этом сообщил портал Axios.

«Первый день мирных переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби при посредничестве США завершился», - написал журналист американского интернет-портала Барак Равид на своей странице в социальной сети Х.

По информации источников, переговоры возобновятся поздним утром в четверг. Украинская сторона, как пишет Равид, назвала переговоры продуктивными.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Состав наших переговорщиков остался прежним: группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В МИД ОАЭ рассчитывают, что стороны переговоров смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в первом раунде. Отмечается, что страна стремится обеспечить атмосферу, способствующую проведению плодотворного диалога.

#Россия #Украина #сша #Абу-Даби #переговоры
