Песков допустил, что новый раунд переговоров в Абу-Даби продлится не один день

Сроки расширят в случае необходимости.
Дима Иванов 29-01-2026 13:44
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Новый раунд переговоров экспертов по урегулированию на Украине продлится больше одного дня в случае необходимости, допустил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Может быть, два дня при необходимости», - сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что в рамках подготовки к переговорам в Абу-Даби все будет сделано для продолжения диалога. Формат переговоров будет согласовываться до дня встречи. При этом Песков не стал отвечать на вопрос о времени начала нового раунда. 

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер не планируют участвовать в новом раунде переговоров по Украине.

