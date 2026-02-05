МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Красноярске проведут работу с детьми после нападений в школах

Губернатор пообещал принять кадровые решения в школах Красноярска и Кодинска после инцидентов с агрессивными детьми.
Ян Брацкий 05-02-2026 10:27
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press © Видео: Telegram/mkotyukov

После двух ЧП в школах Красноярского края власти проведут профилактическую работу с детьми из группы риска. Об этом в ходе заседания штаба с главами территорий, руководителями полиции и директорами школ заявил губернатор Михаил Котюков. Главная цель - предотвратить проявление агрессии со стороны учеников в адрес педагогов и одноклассников.

«Факты такого поведения детей школьные коллективы предпочитают не выносить за пределы своих зданий. За факты такого рода, когда школа упустила ситуацию, решения должны быть принципиальными. По Красноярску и по Кодинску до конца текущей недели кадровые решения будут приняты», - пообещал Котюков.

Губернатор обратил внимание на необходимость углубленного социально-психологического тестирования детей в школах, призвал руководство образовательных учреждений уделять больше внимания эмоциональному состоянию учеников и пресекать все попытки травли со стороны их сверстников.

Напомним, на этой неделе произошло два резонансных инцидента в школах Красноярского края. Накануне ученица 8-го класса одной из красноярских школ устроила пожар в образовательном учреждении. Пятеро учеников доставлены в ожоговый центр. Выяснилось, что девочка бросила в класс горящую тряпку, а также ударила нескольких сверстников предметом, похожим на молоток.

Днем ранее похожий случай произошел в Кодинске. Там семиклассница с ножом набросилась на учительницу. За педагога вступился другой ученик, получивший в итоге ножевое ранение руки. В причинах обоих инцидентов сейчас разбираются следователи и педагоги.

Также на этой неделе произошло еще одно ЧП, но уже в уфимской гимназии. Там подросток принес на урок страйкбольный автомат и «расстрелял» из него учителя и трех одноклассников. После этого юноша взорвал в классе петарду. Никто от его действий не пострадал, ведется следствие.

