В Красноярске ученица устроила пожар в школе, пятеро детей пострадали

Пять учеников пострадали и были доставлены для осмотра в ожоговый центр Красноярской краевой больницы в результате инцидента в одной из школ города. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Сегодня в дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение из школы. Уточняется, что она расположена в Центральном районе города.

«Ученица 8-го класса бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку», - сообщили в МВД.

Уточняется, что после этого восьмиклассница ударила нескольких учеников «предметом, похожим на молоток». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Сообщается, что девочка, которая подожгла школьников, до этого организовала в чате одноклассников провокационный опрос. Она спрашивала, кого бы из учителей детям «хотелось устранить», на выбор предложив учителей химии и истории.

Накануне полицейские Красноярского края сообщили о нападении семиклассницы на учителя в Кодинске Кежемского района. Согласно предварительной информации, одна из учениц 7-го класса попыталась нанести ранение учителю. Но ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.