Следователи показали автомат, из которого стрелял школьник в Уфе

Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены в Уфе после инцидента в одной из городских гимназий. Там ученик открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

«Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности», - говорится в сообщении.

В настоящее время в гимназии работает следственно-оперативная группа, проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, инцидент произошел в гимназии №16 в районе 11.00. Вооруженный автоматом девятиклассник «открыл огонь» по педагогу и своим одноклассникам, после чего взорвал в классе петарду. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы и Росгвардии задержали шутника. Сейчас он дает объяснения.