В Красноярском крае семиклассница напала на учителя и ранила школьницу

Уточняется, что пострадавшей девочке была оказана медицинская помощь, после чего ее отпустили домой.
Сергей Дьячкин 03-02-2026 14:45
© Фото: Ekaterina Sychkova, URA.RU, Global Look Press

Полицейские выясняют обстоятельства нападения семиклассницы на учителя в Кодинске Кежемского района Красноярского края. Об этом сообщает МВД региона в своем Telegram-канале.

«Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району поступило сообщение о происшествии в школе № 4», - говорится в публикации ведомства.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции. Согласно предварительной информации, одна из учениц 7-го класса попыталась нанести ранение учителю. Но ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

В настоящий момент нападавшая задержана. В МВД уточнили, что с ней и ее семьей работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

