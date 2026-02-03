В Красноярском крае семиклассница напала на учителя и ранила школьницу

Полицейские выясняют обстоятельства нападения семиклассницы на учителя в Кодинске Кежемского района Красноярского края. Об этом сообщает МВД региона в своем Telegram-канале.

«Сегодня в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району поступило сообщение о происшествии в школе № 4», - говорится в публикации ведомства.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции. Согласно предварительной информации, одна из учениц 7-го класса попыталась нанести ранение учителю. Но ей помешали одноклассники. Позднее несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

В настоящий момент нападавшая задержана. В МВД уточнили, что с ней и ее семьей работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.