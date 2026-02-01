Ангела в римской церкви, напоминающего Мелони, закрасили

Лик ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина, в ходе реставрации приобретший сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, был удален. Об этом сообщает РИА Новости.

Непрофессиональный реставратор 83-летний Бруно Валентинетти отрицал, что рисовал Мелони. Однако косвенным подтверждением того, что это намек на премьера, служила сама композиция: два ангела окружают бюст последнего короля Умберто II Савойского. Он пробыл на троне лишь месяц после Второй мировой войны, до проведения референдума, упразднившего итальянскую монархию. Бюст установили по решению бывшего настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса, монархиста. Это произошло в 1985 году, спустя два года после смерти короля в изгнании. В 2000 году бюст окружили ангелы. В руках одного из них, которого все сравнивали с Мелони, свиток с изображением Италии.

По данным издания La Repubblica, после того, как история с «ангельским ликом Мелони» попала в СМИ, с настоятелем церкви, находящейся в центре Рима, связались из Ватикана. Монсеньор Даниэле Микелетти подтвердил, что «техники епископата ищут решение, рисунок будет изменен». Издание подчеркнуло, что настоятель не скрывал своего раздражения по поводу ситуации.

По информации местных СМИ, реставратор в прошлом был активистом ультраправого движения, «наследницей» которого считается партия «Братья Италии», возглавляемая Мелони. В епархии Рима официально заявили, что изменение лица ангела стало инициативой реставратора, ответственные органы не были об этом проинформированы.

Джорджа Мелони стала первой в истории Италии женщиной премьер-министром. После того как она получила эту должность, в кабинете министров большинство постов заняли представители партии «Братья Италии». К примеру, бывший замминистра обороны страны и один из основателей «Братьев Италии» Гвидо Крозетто был повышен до главы Минобороны. По результатам парламентских выборов Мелони заявляла, что граждане страны желают правоцентристского курса в правительстве. Ситуацию, которая сложилась в Италии, она называла «особенно сложной» и требующей личного вклада от всех.