МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В римской церкви заменят ангела, похожего на премьера Мелони

Сообщается, что после того, как история с «ангельским ликом Мелони» попала в СМИ, с настоятелем церкви связались из Ватикана.
Сергей Дьячкин 03-02-2026 16:23
© Фото: Mauro Scrobogna, Keystone Press Agency, Global Look Press

Лик ангела в римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лучина,  в ходе реставрации приобретший сходство с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, будет изменен. Об этом пишет газета La Repubblica.

Сообщается, что ангелу вернут вид, который был в оригинальной версии 2000 года, когда фреска была выполнена. В связи с этим в спецдепартаменте Минкультуры ищут документы от 2023 года, в которых содержалось уведомление о реставрации.

Поскольку это изображение современное, оно не считается произведением культурного наследия, находящимся под охраной. По данным издания, после того, как история с «ангельским ликом Мелони» попала в СМИ, с настоятелем церкви, находящейся в центре Рима, связались из Ватикана. Монсеньор Даниэле Микелетти подтвердил, что «техники епископата ищут решение, рисунок будет изменен». Издание подчеркнуло, что настоятель не скрывал своего раздражения по поводу ситуации.

Сообщается, что реставрацию осуществлял 83-летний непрофессиональный реставратор Бруно Валентинетти. Он всегда отрицал, что рисовал Мелони. Но косвенным подтверждением того, что это намек на премьера, служит композиция: два ангела окружают бюст последнего короля Умберто II Савойского. Он успел пробыть на троне всего один месяц после Второй мировой войны, до проведения референдума, по итогам которого в Италии упразднили монархию. При этом сам бюст был установлен по решению бывшего настоятеля церкви дона Пьетро Пинтуса, монархиста. Это произошло в 1985 году, спустя два года после смерти короля в изгнании. В 2000-м бюст окружили ангелы. В руках одного из них, которого теперь все сравнивают с Мелони, свиток с изображением Италии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии заявила о необходимости диалога между Европой и Россией по вопросу Украины. Кроме того, она предлагала назначить специального представителя ЕС по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, если Старый Свет ограничится участием в переговорах только с одной стороной, его вклад в результат будет минимальным.

В канун наступившего 2026 года Мелони выступила с резонансным заявлением. Она сказала, что прошедший год был сложным для нее и ее коллег из итальянского правительства. Но наступающий год «будет намного труднее», подчеркнула она, после чего призвала парламентариев как следует отдохнуть на каникулах.

#италия #Ватикан #реставрация #премьер-министр #фреска #рим #Ангел #Джорджа Мелони
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 