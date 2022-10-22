В Италии объявлен новый состав правительства

Большинство постов заняли представители партии «Братья Италии», лидером которой является новоиспеченный премьер-министр, часть должностей была распределена между представителями партий «Лига» и «Вперед, Италия».

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Джорджа Мелони, которая стала первой в истории Италии женщиной премьер-министром, объявила состав кабинета министров. Так, большинство постов заняли представители партии «Братья Италии», лидером которой является новоиспеченный премьер.

Часть должностей была распределена между представителями партий «Лига» и «Вперед, Италия», которые также одержали победу на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.

Вице-премьерами страны стали лидер «Лиги» Маттео Сальвини и вице-президент «Вперед, Италия» Антонио Таяни, который ранее был председателем Европарламента. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получит пост министра иностранных дел.

Должность главы министерства внутренних дел займет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози.

Джанкарло Джорджетти из партии «Лига» стал главой министерства экономики и финансов Италии, ранее возглавлявший Минэкономразвития. А бывшего замминистра обороны страны и одного из основателей «Братьев Италии» Гвидо Крозетто повысят до главы Минобороны.