Лидер партии «Братья Италии» заявила о полученном от граждан курсе на правоцентристское правительство

Лидер партии Джорджа Мелони добавила, что это была жестокая, агрессивная избирательная кампания.

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Первые результаты парламентских выборов в Италии свидетельствуют о желании граждан страны правоцентристского курса в правительстве. Об этом заявила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

В будущем правоцентристском правительстве существенное значение будет иметь ее партия. С заявлением о первых результатах выборов она выступила в штабе партии.

«Мне кажется, из первых прогнозов можно сказать, что от итальянцев получили четкое указание на правоцентристское правительство под руководством "Братьев Италии"», - приводит слова Мелони РИА Новости.

Также лидер партии «Братья Италии» подчеркнула, что итальянцы получат правительство, которое выйдет из поданных ими голосов.

«Это была жестокая, агрессивная избирательная кампания. Я считаю, что ситуация, в которой оказалась Италия, особенно сложна и требует вклада каждого», - подытожила Джорджа Мелони.

Немногим ранее сообщалось, что первые подсчеты после голосования 25 сентября в Италии демонстрируют лидерство на выборах в парламент правоцентристской коалиции. Партии «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» набирают от 41% до 45% голосов.

Тогда же глава Еврокомиссии заявляла, что применит «инструменты, как в случаях с Польшей и Венгрией», если в Италии на выборах ситуация будет «сложной».