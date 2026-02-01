МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному сроку

Попытку покушения на будущего американского лидера предотвратили 15 сентября 2024 года.
Дарья Ситникова 04-02-2026 21:20
© Фото: Х/Boma John

Федеральный суд Южного штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, которого признали виновным в попытке покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению», - сказано в материале. 

Напомним, попытка покушения на американского лидера была предотвращена 15 сентября 2024 года во время его предвыборной кампании. Секретная служба страны задержала 58-летнего Рута неподалеку от поля для гольфа, где должен был играть будущий глава Белого дома.

Позже выяснилось, что подозреваемый в покушении на американского лидера был связан с Украиной. Его признали виновным по всем пяти пунктам. В том числе в покушении на убийство кандидата в президенты США и хранении оружия с целью убийства.

После оглашения вердикта Рут попытался убить себя с помощью ручки. Его остановили приставы.

Признанный виновным в покушении на американского лидера попросил перевести его в другую тюрьму, где разрешен ассистированный суицид. Он также выразил готовность быть обмененным на любого другого человека, который сейчас находится в тюрьме за границей.

#сша #Трамп #покушение #суд #тюрьма #Пожизненное заключение #Райан Рут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 