Виновного в попытке покушения на Трампа приговорили к пожизненному сроку

Федеральный суд Южного штата Флорида приговорил к пожизненному заключению Райана Уэсли Рута, которого признали виновным в попытке покушения на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Райан Рут приговорен к пожизненному тюремному заключению», - сказано в материале.

Напомним, попытка покушения на американского лидера была предотвращена 15 сентября 2024 года во время его предвыборной кампании. Секретная служба страны задержала 58-летнего Рута неподалеку от поля для гольфа, где должен был играть будущий глава Белого дома.

Позже выяснилось, что подозреваемый в покушении на американского лидера был связан с Украиной. Его признали виновным по всем пяти пунктам. В том числе в покушении на убийство кандидата в президенты США и хранении оружия с целью убийства.

После оглашения вердикта Рут попытался убить себя с помощью ручки. Его остановили приставы.

Признанный виновным в покушении на американского лидера попросил перевести его в другую тюрьму, где разрешен ассистированный суицид. Он также выразил готовность быть обмененным на любого другого человека, который сейчас находится в тюрьме за границей.