Виновный в покушении на Трампа просит перевода в другую тюрьму

Признанный виновным в покушении на американского лидера Дональда Трампа Райан Рут попросил перевести его в другую тюрьму, где разрешен ассистированный суицид. Об этом сообщает РИА Новости.

Рут также выразил готовность быть обмененным на любого другого человека, который сейчас содержится в тюрьме за границей. Об этом он также написал в своем обращении в суд.

«Что может быть благороднее, чем умереть, заменив американского мужчину иранской женщиной, которая отстаивает свои человеческие права», - говорится в документе, на который ссылается агентство.

Ранее сообщалось, что во время суда, где Райана Рута признали виновным, он пытался покончить с собой. Его остановили американские правоохранители, которые находились в зале суда.

Напомним, что вторая попытка покушения на Дональда Трампа была предотвращена 15 сентября 2024 года. Американская секретная служба задержала 58-летнего Рута неподалеку от поля для гольфа, где должен был играть будущий глава Белого дома. Чуть позже выяснилось, что подозреваемый в покушении на Трампа был связан с Украиной.