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Покушавшийся на Трампа Рут планировал его убийство с кураторами из Украины

Американец едва не осуществил свой замысел в сентябре 2024 года.
Константин Денисов 2025-04-08 21:29:30
© Фото: Hu Yousong XinHua Globallookpress

Покушавшийся на президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут планировал убийство с кураторами из Украины. Об этом сообщает The Daily Mail.

За месяц до планируемого покушения Рут пытался приобрести ракетную установку на Украине.

Он постоянно переписывался со своими украинскими кураторами, отправлял им фотографию самолета Трампа и ориентировал по времени, когда на тот момент будущий глава Белого дома выходит из него. Затем Рут потребовал снаряжение и оружие.

Подозреваемый признался, что действительно хотел избавиться от Трампа, чтобы тот не смог выиграть президентские выборы.

Напомним, что Рут пытался застрелить Трампа, когда тот играл в гольф. Он просунул дуло винтовки в щель в заборе, но был замечен одним из охранников будущего президента. Это покушение было вторым на американского лидера за несколько месяцев.

#в стране и мире #сша #Трамп #покушение
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