Обвиняемый в покушении на Трампа хотел покончить с собой в суде

Райан Рут, обвиняемый в покушении на Дональда Трампа во время его президентской кампании 2024 года, признан виновным по всем пяти пунктам, сообщает телеканал Fox News. В том числе в покушении на убийство кандидата в президенты США и хранении оружия с целью убийства.

По информации телеканала, после оглашения вердикта Рут попытался убить себя с помощью ручки. Его остановили приставы.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди прокомментировала вердикт, отметив, что обвинительный приговор демонстрирует приверженность министерства юстиции наказанию за политическое насилие.

По её словам, это покушение стало не только нападением на президента Трампа, но и посягательством на всю нацию.

Обвиняемый готовил покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа у гольф-клуба во Флориде. Во время обхода территории агенты Секретной службы заметили Рутa скрывавшегося в кустах примерно в 370 метрах от Трампа. Он целился в члена охраны с помощью полуавтоматической винтовки SKS с удалённым серийным номером.