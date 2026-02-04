Опубликованы кадры с переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Появились первые фото с нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Их опубликовал МИД ОАЭ.

«Начало второго раунда отражает неизменную приверженность сторон дипломатическому процессу», - сказано в материале.

В министерстве рассчитывают, что стороны переговоров смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в первом раунде. Кроме этого, отмечается, что МИД ОАЭ стремится обеспечить атмосферу, способствующую проведению плодотворного диалога.

Напомним, в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Сообщается, что прибывшие в Абу-Даби делегации работают в различных форматах.

Специальный представитель президента России и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее также опубликовал фотографию Абу-Даби, сделанную с борта своего самолета. Он возглавляет российскую группу по коммерческим делам на двусторонних переговорах с США.

Состав наших переговорщиков не изменился. Как и в прошлый раз, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.