МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры с переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

В министерстве выразили надежду, что стороны переговоров смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в первом раунде.
Дарья Ситникова 04-02-2026 16:53
© Фото: www.mofa.gov.ae

Появились первые фото с нового раунда переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Их опубликовал МИД ОАЭ.

«Начало второго раунда отражает неизменную приверженность сторон дипломатическому процессу», - сказано в материале.

В министерстве рассчитывают, что стороны переговоров смогут продвинуться вперед, основываясь на достигнутом в первом раунде. Кроме этого, отмечается, что МИД ОАЭ стремится обеспечить атмосферу, способствующую проведению плодотворного диалога.

Напомним, в столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовал второй раунд переговоров по украинскому урегулированию. Сообщается, что прибывшие в Абу-Даби делегации работают в различных форматах.

Специальный представитель президента России и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ранее также опубликовал фотографию Абу-Даби, сделанную с борта своего самолета. Он возглавляет российскую группу по коммерческим делам на двусторонних переговорах с США.

Состав наших переговорщиков не изменился. Как и в прошлый раз, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Американскую сторону представляют спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

prevnext
1 / 3
© www.mofa.gov.ae
#Россия #Украина #сша #оаэ #Абу-Даби #переговоры #второй раунд #мид оаэ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 